Man rijdt onder invloed van drugs: politie vermoedt cocaïne

Op deze weg mag je 50 kilometer per uur, buurt meet snelheid van 119 (!): ‘Zelfs motorclubs door de straat’

Bijna 120 kilometer per uur gaf de lasergun aan. Zó hard raasde onlangs een auto op de Horstlaan in Driebergen voorbij. En deze snelheidsduivel is lang niet de enige die zich niet aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur houdt. Bewoners zijn klaar met de hardrijders en willen dat de gemeente maatregelen neemt.