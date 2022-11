Man steelt 1250 liter benzine en wordt aangehouden na zoekactie met helikopter en politiehonden

Oude bontjas voor duizenden euro’s verkopen: klinkt mooi, maar mysterieu­ze opkoper is opeens verdwenen

Grof geld verdienen met de bontjas van oma. De oude nerts of chinchilla brengt makkelijk een paar duizend euro in het laatje, althans volgens de verleidelijke advertenties van meneer Kierpacz. Bepakt en bezakt kwamen mensen woensdag naar hotel Woudschoten in Zeist om hun oude jassen te verkopen. Maar het liep uit op een teleurstelling.

9 november