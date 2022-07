Man trekt vrouw van fiets en valt andere vrouw aan op straat, politie zoekt meer slachtoffers

Amateurfo­to­gra­fe uit De Meern mag exposeren in Lissabon: ‘Enorme eer’

Als amateurfotograaf mogen exposeren in het buitenland klinkt als een droom. Jurrina Nagtegaal uit De Meern lukte het. Ze deed mee aan een online fotowedstrijd en geheel onverwachts won zij met haar foto van de Kinderdijk de eerste plaats: exposeren in een galerij in Lissabon. We vragen aan haar hoe een hobby uitgroeide tot een passie, en misschien wel een toekomst.

21 juli