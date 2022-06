Man uit IJsselstein vindt midden in de nacht een explosief op zijn auto

Betaald parkeren soms onvermijde­lijk, aldus ANWB, maar per definitie invoeren in hele stad is ook niet oké

Als het aan het nieuwe stadsbestuur van Utrecht ligt, gaan ook de bewoners van wijken en kernen die verder van het centrum af liggen betalen voor een parkeerplek. Zonder dat de parkeerdruk daarvoor de aanleiding is. In een reactie zegt de ANWB geen voorstander te zijn van het per definitie invoeren van betaald parkeren in een hele stad.

3 juni