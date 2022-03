Man uit Vianen opgepakt voor brandstichtingen rondom jaarwisseling in Brabants dorpje

Autobran­den, flinke schade door explosies en ME moet ingrijpen: zo verliep de jaarwisse­ling in regio Utrecht

Hulpdiensten hebben afgelopen nacht de handen vol gehad aan incidenten in regio Utrecht. Zo waren er iets meer dan 40 autobranden, werden politieagenten bekogeld met vuurwerk en was er agressie richting ambulancepersoneel. In de Utrechtse Geuzenwijk moest de ME worden ingezet om de rust te herstellen.

1 januari