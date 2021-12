Man valt met fiets de trap af van parkeergarage en raakt zwaargewond

Jongeren in Wijk bij Duurstede dansen met oud en nieuw in de huiskamer

Jongeren uit Wijk bij Duurstede en omstreken krijgen in de nacht van oud op nieuw een digitaal dance-event met optredens van Wijkse dj’s en enkele nationale toppers voorgeschoteld. Niet in een kroeg of grote zaal maar coronaproof in de huiskamer.

16 december