Man vindt explosief, mogelijk uit Tweede Wereldoorlog, in zijn achtertuin

video Volwassen Thijs ‘loopt nog net niet kwijlend rond’ op Legobeurs in Nieuwegein

26 januari Elke gek zijn gebrek. Het is een veelgehoorde kreet in de Beursfabriek in Nieuwegein dit weekeinde. Want als je op je 31ste of 74ste nog met Lego bouwt - of het verzamelt - leidt dat vaak tot gefronste wenkbrauwen. Dan kijken ze je aan alsof je van je lotje getikt bent.