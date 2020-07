Mani (30) redt leven van stervende man, maar zijn heldendaad veranderde in een nachtmerrie

Hessenweg De Bilt niet te doen voor blinden en te smal voor 1,5 meter; gemeente gaat ingrijpen

7:22 De Hessenweg in De Bilt is slecht toegankelijk voor blinden en voetgangers met rollators of kinderwagens. De stoepen zijn te smal of staan vol met reclameborden, fietsen en winkeluitstallingen. Ook 1,5 meter afstand houden in verband met corona is op veel plekken onmogelijk. De Hessenweg telt vijftig knelpunten waar het te smal is.