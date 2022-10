Marc Koster (57) wordt nieuwe financieel bestuurder St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius krijgt zilveren certifi­caat voor duurzaam­heid: dit heeft het ziekenhuis gedaan

Het St. Antoniusziekenhuis heeft dinsdag een zilveren certificaat voor duurzaamheid in ontvangst mogen nemen. Onder andere door te isoleren, zonnepanelen te plaatsen en duurzaamheidseisen te stellen aan leveranciers, is de zorginstelling druk bezig met energiebesparing- en transitie. Daarmee is het een van de tien Nederlandse ziekenhuizen met zo’n certificaat.

11 oktober