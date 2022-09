Margaretha (51) liet man en zoons 4 maanden achter voor bijzondere pelgrimstocht: ‘Heb leren loslaten’

Zzp-bu­reaus kapen leraren weg bij basisscho­len, lerarente­kort steeds groter: ‘Zorgelijke trend’

Basisscholen hebben er dit jaar een nóg grotere kluif aan om leraren te vinden. Een van de oorzaken is volgens Utrechtse scholenkoepels het stijgende aantal leerkrachten dat besluit als zelfstandige via een zzp-bureau te werken. ,,Het is een zorgelijke ontwikkeling.”

