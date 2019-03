Marianne (32) uit Culemborg doet in rolstoel mee aan Walk for MS: ‘Gaat vast op rolletjes’

Marianne Visser–van Duinhoven (32) uit Culemborg ‘rolt’ zondag mee met de Rokjesdagloop in Amsterdam. Ze is van plan zichzelf 5 kilometer vooruit te duwen in haar rolstoel. Dat doet ze om geld in te zamelen voor de chronische aandoening MS, die ze zelf ook heeft.

Visser–van Duinhoven had al zo’n zes jaar, sinds haar eerste kind werd geboren, last van vage klachten. Ze was vermoeid, had tintelingen in haar benen en een doof gevoel in haar handen, merkte een vermindering in haar zicht en kon zich minder goed concentreren. Na een MRI-scan met contrastvloeistof en een ruggenmergpunctie kreeg ze zo’n twee jaar geleden de diagnose: ze had de chronische aandoening aan het centraal zenuwstelsel multiple sclerose (MS).

Dat was heel dubbel, vertelt ze. ,,Ik was blij dat ik een antwoord had op mijn rare, vage klachten, maar aan de andere kant wist ik niet hoe het nu verder moest. Ik ben moeder van twee jonge kinderen, dus het gezin moet gewoon doorlopen. Dan ga je langzaam op zoek naar oplossingen. We zijn nu bijvoorbeeld verhuisd naar een huis met een slaapkamer en douche op de begane grond en we hebben thuishulp.’’

Het ziekteverloop is bij elke MS-patiënt anders, maar bij Visser–van Duinhoven gaat het hard. Zo voelt ze sinds een jaar haar linkerbeen niet meer en is ze te zwak voor krukken, waardoor ze afhankelijk is van een rolstoel. En vorige week lag ze nog in het ziekenhuis, omdat ze last heeft van slik- en verslikklachten, waardoor ze ‘s nachts wakker wordt met het gevoel alsof ze stikt.

Door de ziekte heeft de jonge moeder weinig energie, waardoor ze iedere dag weer opnieuw moet bedenken wat ze die dag wel en niet kan doen. Wordt het vandaag de kinderen aankleden, dan moeten de boodschappen bijvoorbeeld tot morgen wachten. Toch weerhoudt dat haar er niet van om komende zondag mee te doen aan de Rokjesdagloop.

Fishermans Friends

Samen met vriendin Deborah, wier moeder MS heeft, bedacht ze een tijd geleden om mee te doen aan het onderdeel Walk for MS. Ze hebben het team Fishermans Friends, naar Visser–van Duivenhovens achternaam, opgericht, waartoe nu zestien vrouwen behoren. Samen gaan ze de 5 kilometer afleggen en proberen ze op dit moment zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Het eerste doel was 1000 euro, maar dat haalden ze al snel. Daarom ligt het volgende streefbedrag nu op 1500 euro. ,,We staan nu op plek vier van de 55 teams die meedoen, maar we denken dat we nog wel een plek omhoog kunnen klimmen.”

De Culemborgse heeft goede moed, ondanks de ziekenhuisopname van vorige week. Plan A is om de 5 kilometer zelf af te leggen, maar een plan B is er ook: dan bindt ze zich met een touwtje vast aan één van de vrouwen uit haar team. ,,Maar ik denk dat alles op rolletjes zal verlopen”, grapt ze. ,,Door de dierentuin gaan en shoppen, kan ik ook.”

Speciaal getraind heeft ze dan ook niet, maar een planning is er wel. ,,Ik heb deze hele week weinig afspraken staan om energie te sparen en ik zorg ervoor dat ik dat volgende week ook zo min mogelijk doe. Die tijd zal ik wel nodig hebben om bij te komen.”