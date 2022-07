Marieke Dubbelman: ‘Waarom is de binnenstad zo vaak belangrijker dan de rest van Utrecht?’

Zo ziet het leven op de Utrechtse asielboot eruit: ‘Is geen cruise natuurlijk, we zijn hier om te overleven’

Het is een voormalige vakantieboot en sinds een maand hún veilige plek: het schip voor zo’n 150 Oekraïense vluchtelingen aan de Keulsekade in Utrecht. Ver weg van het oorlogsgeweld. ,,We zijn zó dankbaar. Maar we willen heel graag terug.”

1 juli