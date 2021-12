Marieke en René namen vluchteling Amar (21) in huis: ‘Soms is hij erg uit het veld geslagen’

Utrechts ‘4 ster­ren-azc’ versoberd: Nespresso-apparaten en schilderij­en verwijderd

De vluchtelingen die in een 4 sterrenhotel aan de Wittevrouwensingel in Utrecht komen, wacht niet de luxe die reguliere hotelgasten krijgen. Zo zijn de Nespresso-apparaten en schilderijen verwijderd. Het personeel is vervangen door ambtenaren.

28 oktober