Marijke (63) zwemt tegen kanker en is zelf net van de chemo’s af: ‘Ik zie het juist als een mooie periode’

Midden in de nacht staan hotelgas­ten buiten in pyjama na brand: ‘Na covid kun je dit er niet bij hebben’

Om half twee ‘s nachts is er plotseling rook in hotel Mother Goose in de Utrechtse binnenstad. Bijna vijftig gasten moeten hun bed uit in hun nachtkleding naar buiten. Het duurt daarna uren voordat de brandweer de oorzaak vindt.

25 augustus