Markiezeneik uit Amelisweerd eindigt op negende plek in strijd voor Europese titel Boom van het Jaar

De stemmen zijn nu ook geteld in De Bilt: GroenLinks heeft er 10 meer dan de VVD en is de grootste

Het heeft even geduurd, maar in De Bilt zijn ze eindelijk klaar met stemmen hertellen voor de Provinciale Staten. De uitkomst is vooral goed nieuws voor GroenLinks, want die partij is met een teenlengte verschil de grootste geworden in die gemeente.