Marlou Peeters over terugkeer FC Utrecht-vrouwen in eredivisie: ‘De komende maanden worden cruciaal’

Keert de vertrouwde Verlichte Truckpara­de nog terug in Zeist? ‘Gemeente moet consequent zijn’

Een sliert aan in kerstsfeer verlichte vrachtwagens dat ronkend door Zeist trekt. Of het de laatste jaren zo vertrouwde beeld in de decembermaand nog terugkeert, is onwaarschijnlijk. Niet meer van deze tijd, klonk af en toe al. En recent nog: ‘Niet consequent om hiervoor een vergunning te bieden.” De bedenker ervan heeft er in elk geval geen zin meer in.

9:00