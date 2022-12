‘Marokko gaat winnen’, maar eerst gaat burgemeester Dijksma langs bij moskee om rellen te voorkomen

UPDATE Feestelij­ke sfeer na WK-stunt Marokko slaat compleet om: ME veegt de Kanaal­straat leeg, 2 agenten gewond

Wat in Utrecht begon als een groots volksfeest is in korte tijd compleet omgeslagen. Nadat jongeren de Marokkaanse WK-stunt op Portugal met zwaar vuurwerk begonnen te vieren, veegde de Mobiele Eenheid in mum van tijd de Kanaalstraat leeg. De menigte rende daarna alle kanten op. Vier personen zijn opgepakt, twee agenten raakten gewond.

11 december