Qua temperatuur doet Utrecht deze dagen niet onder voor Marokko, maar de zomer doorbrengen in Nederland is wél even wennen. ,,Dagjes uit kosten hier een hoop geld’’, vertelt Mohamed Taheri, eigenaar van viszaak Seven Seas in Overvecht. Taheri hoor je verder niet klagen. Hij probeert zoveel mogelijk leuke dingen te doen met zijn gezin nu een lange vakantie in Marokko er niet inzit. Het liefst gaat hij naar een van de plassen rondom Utrecht, want het strand is hem te druk. ,,Ik heb drie zoontjes. Ik ga lekker veel met ze naar buiten. Je kunt niet thuis gaan zitten met die gasten.’’