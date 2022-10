Mars nagebootst op Tolsteegplantsoen: ‘Je hoeft geen supermens te zijn om de ruimte in te gaan’

Vier mysterieuze bollen zijn vanaf deze week te bewonderen op het Tolsteegplantsoen in Utrecht. Wat doen ze daar? Het blijkt een nagebootst ruimtestation van Stichting IE te zijn. Utrechters kunnen zo ervaren hoe het is om op Mars te leven. Arnout Schaap van Stichting IE legt uit.

Hoe zijn jullie in hemelsnaam op dit idee gekomen?

,,Utrecht bestaat dit jaar negenhonderd jaar en in die eeuwen zijn Utrechters uitgezworven over de hele wereld. Zij kregen zo’n heimwee naar hun stad, dat ze dorpen in Afrika, Amerika en Indonesië naar Utrecht hebben vernoemd. Er bestaat een dikke kans dat Utrechters in de nabije toekomst naar planeten reizen en daar een plek naar Utrecht vernoemen. Daarom hebben we Mars proberen na te bootsen."

Hoe hebben jullie dat gedaan?

,,Allereerst zitten er geen ramen in de bollen, omdat de straling op Mars heel sterk is. Ten tweede zijn de bouwwerken op het Tolsteegplantsoen futuristisch. Dus niet zoals de huizen hier op aarde en ten derde hebben we een van de domes opgebouwd naar een imaginair landschap. Het is helemaal wit van binnen en je loopt op piepschuim. Als je daarop gelopen hebt, valt het niet meer te repareren. Datzelfde gaat op Mars gebeuren.”

Zijn de mensen lyrisch tot nu toe?

,,Ja en nee, haha. We hebben tot nu toe ruim tweehonderd bezoekers gehad. Sommige mensen vinden het waanzinnig dat we dit gebouwd hebben. Anderen zeggen weer dat ze echt blij zijn dat ze niet naar Mars toe hoeven.”

Want hebben jullie dit gemaakt als stimulans om naar Mars te gaan?

,,Nee, niet per se. We willen vooral laten zien dat je helemaal geen supermens hoeft te zijn om de ruimte in te gaan. De luchtvaart was honderd jaar geleden ook nog heel duur en nu kun je voor twee tientjes de hele wereld overvliegen. Misschien dat je over vijftig jaar ook wel voor 50 euro met EasyJet naar Mars kan.”

Het nagebouwde ruimtestation is dagelijks gratis te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur en staat er nog tot 4 november. Dan maakt het plaats voor andere activiteiten rondom Utrecht 900 jaar.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.