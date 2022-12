Massaal verzet tegen flexwoningen en tiny houses in Cothen: ‘Een soort camping wordt mijn uitzicht’

De bewoners van de Groenewoudseweg in Cothen verzetten zich massaal tegen de plaatsing van flexwoningen en tiny houses bij hen in de buurt.

De woningen zijn bedoeld voor statushouders, Oekraïense vluchtelingen en jongeren. Ze komen te staan aan de Groenewoudseweg 8 waar eerst een leegstaand huis en hallen gesloopt worden. Zo ontstaat een bouwterrein voor 32 huizen: 20 flexwoningen en 12 tiny houses. Magda van Dijk woont ernaast. ,,Ik heb deze woonboerderij gekocht voor mijn rust en vanwege de landelijke omgeving. Nu wordt het terrein volgepropt met 32 huizen. Een soort camping wordt mijn uitzicht.’’

Net als andere bewoners van deze weg tussen Cothen en Wijk is ze boos dat ze overrompeld zijn door de plannen van gemeente en Viveste. Van Dijk: ,,De plek is ongeschikt voor de drie doelgroepen. Je plaatst die mensen in een isolement. Er is geen bushalte, voor winkels moeten ze naar het dorp. Wij willen meedenken, maar niet voor voldongen feiten geplaatst worden. Ook willen we best buren, maar wel in duurzame huizen en we willen beslist geen camping.’’

Quote Als er ingetekend had kunnen worden, waren we ze nu al kwijt geweest, zelfs het drievoudi­ge aantal wethouder Hans Buijtelaar

Het perceel is eigendom van Viveste. Eerst zou er een zorgboerderij komen, nu dus flexwoningen en tiny houses: relatief kleine maar volwaardige huizen voor één of twee personen.

Begrip voor ongenoegen en bezwaren

Wethouder Hans Buijtelaar wil in gesprek met de bewoners over hun boosheid. Hij zegt begrip te hebben voor hun ongenoegen en bezwaren. Eerder zei hij in het AD blij te zijn de woningnood met deze tijdelijke woningen iets te kunnen verlichten.

Gelijktijdig komen er ook vijftig flexwoningen te staan op de hoek van de Trekweg en Romeinenbaan in Wijk, waar in het verleden de manege van ponyclub Het Kleine Ros was. Hier is geen weerstand tegen. Buijtelaar: ,,Op de informatieavond waren veel woningzoekenden. Als er ingetekend had kunnen worden, waren we ze nu al kwijt geweest, zelfs het drievoudige aantal. De flexwoningen zijn een flinke verruiming van ons aanbod aan sociale huurwoningen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.