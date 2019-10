Massale rouw om overleden veroorzaker (38) van fatale crash A2

Het is in de islamitische wereld gebruikelijk om zo snel samen te komen en te bidden voor een overleden persoon. De samenkomst ging gepaard met veel emotie onder de aanwezigen, die even voor 14.00 uur hun bijeenkomst binnen eindigden. Volgens aanwezigen zou de man een epileptische aanval hebben gekregen achter het stuur. Zijn lichaam wordt naar Marokko overgebracht voor zijn uitvaart, volgende week, zeggen rouwende vrienden en familieleden. Een van de aanwezigen zegt hoofdschuddend tussen de huilende vrouwen in: ,,Triest, 38 jaar pas.” Een andere aanwezige stelt: ,,Hij zou een epileptische aanval hebben gekregen achter het stuur.” De politie doet ondertussen nog volop onderzoek naar de oorzaak van de crash. Een politiewoordvoerder kan de lezing over de epileptische aanval niet bevestigen maar zegt wel ‘ook dit scenario’ te onderzoeken. Verder wil zij niet ingaan op hoe serieus dit is. ,,Ik kan daar pas iets over zeggen als we een bevestigd scenario hebben en dat hebben we nu nog niet.”

Antwoord op de vraag

De vraag blijft: hoe kwam de man uit Vianen op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam tegen het verkeer in te rijden? Op die vraag na het dodelijke ongeval van donderdagmiddag wil de politie met behulp van beelden een antwoord. Een harde klap, niet veel later gevolgd door het geluid van een helikopter. Veel meer hebben mensen die in de buurt van het ongeluk op de A2 donderdagmiddag even voor 15.30 uur aan het werk waren niet meegekregen van het drama op de drukke verkeersader, waarbij drie mensen om het leven kwamen . Niet alleen de 38-jarige man uit Vianen die het ongeluk veroorzaakte stierf door de harde klap, ook een man en een vrouw uit het Noord-Hollandse Bergen aan Zee (beiden 53) kwamen om het leven. Een andere automobilist die in een derde betrokken auto zat raakte gewond.

Geen vangrail

Het ongeval gebeurde precies op de plek waar de A2 geen vangrail heeft in de middenberm. ,,De middenberm is hier heel breed, dat is niet nodig en voldoet aan de richtlijnen”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Als daar wel een vangrail was geweest, dan was het een heel ander soort incident geworden.”



De woordvoerster begrijpt de oproep van de politie aan automobilisten om beelden te delen die gemaakt zijn met een camera aan boord van hun auto.



,,Want onze camera’s boven de weg maken wel beelden maar die kunnen we niet terugkijken, omdat we ze niet op mogen slaan. Die mogen we alleen gebruiken voor ‘real time’ actuele informatie.”



Dat vlak voor het fatale ongeval via radioberichten op dezelfde route gewaarschuwd werd voor een spookrijder bevestigt Rijkswaterstaat. Maar dat betekent volgens de woordvoerster nog niet dat daarmee direct het bewuste stuk weg in beeld was voor medewerkers die de beelden live uitlezen.



,,Het gaat zó snel allemaal op zo’n moment. Bovendien werken we met een landelijke en een regionale centrale.” De melding en het uitlezen van beelden gebeurt kortom niet op dezelfde locatie.