Mauritsschool in Nieuwegein viert 50 jarig bestaan: ‘School hielp bij menging met Vreeswijkers’

Expositie over drie eeuwen gezond­heids­zorg in de Lekstad: ‘Een slok jenever en tanden op elkaar’

Wie zijn de personen naar wie in Culemborg de Heinsiusstraat en Dr. Hocksingel zijn genoemd. Wat deed Jan van Riebeeck nog meer behalve het ontdekken van Zuid-Afrika? Hoe ging een eeuw geleden een amputatie in zijn werk? Het is te zien tijdens de expositieToen dokters nog doctores waren.

