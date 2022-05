Mbo’ers zijn het zat en richten zelf een studentenvereniging op: ‘Worden geweigerd bij cafés’

Nee, ze hebben nooit Latijn gehad, en toch hebben ze als bestuur besloten de allereerste studentenvereniging voor mbo’ers in Utrecht een Latijnse naam te geven. ,,We willen de traditie van de bestaande studentenverenigingen in onze stad in ere houden, zij hebben Latijnse namen, en dus vonden wij dat ook voor ons gepast. Hiermee willen we laten zien dat we er écht bij horen en dat we serieus genomen willen worden”, aldus medeoprichter en bestuurslid Paul van Maanen (19).