ME bekogeld met stenen na wedstrijd FC Utrecht-Cambuur, beveiliger raakt gewond

Fort Rijnauwen opent zijn deuren: dineren met reizend restaurant op histori­sche locatie

Het natuurgebied Rijnauwen is weliswaar een populair wandelgebied, maar het fort is voor de meesten een nog onbezochte parel. Fort Rijnauwen is namelijk niet zomaar te betreden. Met reizend restaurant SterkWater komt daar verandering in. Van 1 tot en met 25 september opent het pop-uprestaurant de deuren.

12 augustus