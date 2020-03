Medewerkster (16) heeft tranen in haar ogen na gewapende overval op Kruidvat IJsselstein

Zo ‘extreem rustig’ zag je ’s lands drukste station zelden tijdens de avondspits

13 maart 190.000 reizigers per dag; Utrecht Centraal verwerkt ze iedere dag fluitend. Tot vandaag, het drukste station van Nederland is nog net niet leeg en zelfs in de spits is het rustig. De NS spreekt van een ‘extreem rustige’ dag.