Meer arrestaties in tweede Utrechtse relavond op rij

Volgens politiewoordvoerder Bernhard Jens was de onrust gisteravond meer verspreid door Overvecht en daardoor minder heftig. ,,In Kanaleneiland hebben we even gewacht met optreden omdat we de indruk hadden dat relschoppers het juist om ons te doen was, maar in Overvecht zijn we sneller de wijk in gegaan, ook om het gesprek aan te gaan.”