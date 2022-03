Meer dan 100 bushaltes in de gemeente Utrecht kunnen toegankelijker worden gemaakt

update Brandweer is brand bij familieres­tau­rant in Cothen meester, vuur ontstaan in meterkast

Bij een restaurant aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen is vrijdagmiddag rond 12.00 uur brand uitgebroken. De brand bij Familierestaurant De Jonge Graaf is ontstaan in de meterkast. In meerdere delen van het gebouw was rook zichtbaar. Inmiddels is de brand meester laat de veiligheidsregio VRU weten.

25 maart