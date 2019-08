Meer dan 50.000 jongeren halen vaccinatie tegen meningokokken

Toen en nu Het mozaïek op het Herder­plein is oud, maar nog wél zichtbaar

11:52 Iedereen moet kunnen genieten van kunst, want kunst brengt het positieve in mensen naar boven. Met die gedachte legde de gemeente in 1955 de mozaïekvloer aan op het Herderplein in Oog in Al. Met opstaand randje, zodat het op zomerse dagen onder water gezet kon worden. Kijk de kinderen in 1957 eens genieten van het spetterende kunstwerk.