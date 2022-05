Meer dan 600 unieke discriminatie-incidenten gemeld in provincie Utrecht in 2021

Uit de Monitor Discriminatie 2021 van Art.1 Midden Nederland blijkt dat er in het jaar 2021, 601 meldingen waren van ervaren discriminatie van inwoners van de provincie Utrecht. Er werden 547 meldingen gemaakt van incidenten die in de provincie Utrecht plaatsvonden.

Art.1 Midden Nederland is een onafhankelijke stichting en expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor inwoners van de gemeente Utrecht. In de Monitor Discriminatie 2021 zijn naast meldingen bij de stichting, ook de cijfers van de politie en het College van de Rechten van de Mens meegenomen.

Het grootste aantal meldingen vorig jaar had betrekking op discriminatie op grond van herkomst of huidskleur, ongeveer 36 procent. Meldingen op grond van een beperking of chronische ziekte besloegen 15 procent van alle meldingen. Ook had 26 procent van de meldingen geen wettelijke discriminatiegrond, deze meldingen gingen vaak over bijvoorbeeld de mondkapjesplicht of het moeten tonen van een geldige QR-code voor toegang. Niet wettelijke discriminatie, maar wel een duidelijk signaal dat men zich gediscrimineerd heeft gevoeld.

In 2020 registreerde Art.1 MN 714 meldingen, tegenover 601 in 2021. In 2020 werd echter ook het controversiële carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ op Radio 10 uitgezonden, dat kwetsend was voor mensen van (oost-)Aziatische afkomst. Over dit lied kwamen 263 meldingen binnen. Het aantal unieke incidenten is dus niet per se afgenomen in 2021, laat Art.1 MN weten.

Meeste meldingen in de werksfeer

De plekken waar de meeste discriminatie-incidenten voorkwamen waren de arbeidsmarkt of de werkplek (20 procent), collectieve voorzieningen als ziekenhuizen of het stadskantoor (19 procent), en commerciële dienstverlening zoals het OV of in de supermarkt (14 procent).

De meeste meldingen in 2021 werden gedaan door inwoners van de gemeente Utrecht, dit waren 268 meldingen. Daarna kwamen inwoners van Amersfoort, 73 meldingen, en Houten, 28 meldingen.

