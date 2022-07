Meer hondenbezitters, dus pleiten partijen in Nieuwegein voor omheinde speelvelden voor de viervoeters

Op dit moment is daar weinig ruimte voor in Nieuwegein, menen de partijen. En dat terwijl een hond die kan spelen volgens hen een blije hond is.

Daarnaast is het voor mensen, onder meer met een beperkte mobiliteit, ook prettig om een veilige en toegankelijke plek te hebben waar ze elkaar met hun honden kunnen ontmoeten. Daarom dienen de partijen een motie in om te onderzoeken waar ruimte is voor omheinde hondenspeelvelden in de wijken en waar het mogelijk is om over te gaan tot de aanleg hiervan.