Meer inwoners, maar minder ruimte: Utrecht onderzoekt capaciteit van locaties voor evenementen

Column IJscoman die aan vingers sabbelt is bijna even erg als kok die in eten spuugt (en dat heeft de stagiair geweten)

Van Romana De Lorenzo heb ik eens heel vriendelijk geweldig op mijn lazer gekregen. Dat was toen ik haar een dagje mocht helpen ijsjes verkopen in ijskar Venezia op de Jansbrug. Het was hartje zomer en bloedheet, de klanten stonden puffend in de rij.