Meer plek voor urn met as op Bosrust in Zeist: einde aan wachtlijst in zicht

Aanleiding voor uitbreiding is namelijk de toegenomen behoefte aan asbestemmingen sinds de opening van het crematorium met elektrische crematieoven bij Bosrust. Maar ook van mensen die hun dierbare elders hebben laten cremeren, krijgt Zeist verzoeken voor een rustige plaats in het bos om een urn te plaatsen.

De grote belangstelling leidde er toe dat Bosrust in het afgelopen jaar geregeld nee moest verkopen aan mensen die hun dierbare in Zeist een mooie plek wilden geven. Met de nieuwe uitbreiding verwacht de begraafplaats drieënhalf à vier jaar vooruit te kunnen.

Ronding

In de oude urnentuin, links achter de aula, wordt het middenstuk – bestaande uit flagstones – verwijderd. In de plaats komen zogenaamde taludnissen in een ovale vorm. Deze nissen zijn nu al te vinden in de ronding op die plek. Deze bestaande ronding wordt verlengd tot de trap. Bij elkaar gaat het om een uitbreiding van 45 plekken.

Ook de nieuwe urnentuin, rechts achter de aula, wordt uitgebreid. Eerder dit jaar zijn er achttien lessenaars aangelegd. Dat zijn keldertjes in de grond met daarop een sluitsteen in de vorm van een lessenaar. Er komt een nieuwe urnenmuur met verspringende muurnissen van twee lagen hoog. Dat gebeurt in de stijl van de huidige muren in die urnentuin. Ook wordt de ronding midden in de tuin voorzien van muurnissen. Hier komen er in totaal 115 plekken bij.