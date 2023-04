Meer weten over Utrecht in oorlogstijd? Deze podcastmakers delen een andere kijk op de verhalen

Wordt oude Persilfa­briek dé culturele hotspot van de regio? ‘Snakken naar ruimte voor kunst en cultuur’

De vroegere Persilfabriek aan de Brugwal in Nieuwegein is de perfecte plek om een culturele broedplaats te beginnen, naar voorbeeld van de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Nieuwegein ‘snakt naar ruimte voor kunst, cultuur en startende ondernemers’.