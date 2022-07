Meerdere woningen in Zeist ontruimd vanwege uitslaande brand: flinke rook- en waterschade

100 jaar in Utrecht Na de dood van zijn vrouw vond Joop (100) een ontroerend briefje: ‘Ik mis Ineke nog elke dag’

Ze maakten Utrecht honderd jaar mee. Zagen ’t stadsie groeien van 100.000 inwoners, naar ruim 350.000, zagen burgemeesters komen en gaan, en de singel gedempt en weer geopend worden. Ter ere van de 900ste verjaardag van Utrecht, spreken we negen ouderen over hun honderd jaar Utrecht. Vandaag Joop Alberts (net 100 geworden) Hij heeft het best naar zijn zin in Tuindorp. ,,Maar eigenlijk mag het wel afgelopen zijn.’’

24 juli