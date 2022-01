Meest vertederende verkeersbord van Nederland gestolen: ‘Breng het terug, je krijgt geen straf’

Overvecht­se meiden strijdbaar na vuurwerk­bom in jeugdcen­trum: ‘Móet een nieuwe plek komen’

Een vuurwerkbom vernielde vlak na de jaarwisseling een deel van het jeugdcultuurcentrum Boks in Utrecht. De meidenhuiskamer in het gebouw werd door de ontploffing en brand in puin gelegd. De meiden en de jongerenwerkers in de wijk Overvecht zijn geschokt, maar vastbesloten om door te gaan. ,,Er móet een nieuwe plek komen!”

4 januari