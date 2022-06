Meeste laadpunten elektrische auto’s in stad Utrecht, aantal in Bunschoten verdubbelde vorig jaar

kaartHet aantal laadpunten voor elektrische auto’s stijgt in bijna alle gemeenten in de provincie Utrecht. In Bunschoten verdubbelde het aantal plekken waar kan worden opgeladen. De stad Utrecht voert de lijst met laadpunten aan.

Het aantal openbare laadpunten is vorig jaar met ruim 30 procent toegenomen in Nederland, zo blijkt uit een analyse van persbureau ANP en dataplatform LocalFocus. In bijna alle gemeenten was een toename te zien. Nederland telde eind vorig jaar ruim 85.000 laadpunten.

In de provincie Utrecht is de gemeente Utrecht met 3263 laadpunten koploper. In 2021 was in de stad een groei te zien van 34,6 procent. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn meer punten. Het gaat om publieke en semipublieke laadplekken. Die laatste staan bijvoorbeeld achter een poortje in parkeergarages. Ten opzichte van het aantal kilometers weg telt Nederland al jaren de meeste laadpunten van Europa. In Amersfoort nam het aantal plekken waar geladen kan worden met 26,8 procent toe tot 1291. Eén laadpaal kan overigens meerdere laadpunten hebben.

Bunschoten liet een spectaculaire stijging zien. In die gemeente zijn nu 63 laadpunten, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Andere flinke stijgers zijn Lopik (van 25 naar 41 punten) en Renswoude (van 14 naar 24). In Bunnik daarentegen was juist een daling te zien van 7 procent en zijn nu 120 laadpunten. Een verklaring voor de deze opvallende afname geven ANP en LocalFocus niet.

Toeristen

Afgezet tegen het aantal inwoners gaat de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland aan kop. Die telde aan het einde van het jaar 111 oplaadpunten. Op het eiland wonen ongeveer 7500 mensen, maar het wordt door veel toeristen bezocht. De stad Utrecht telt 91 punten per 10.000 inwoners. Daar verviervoudigde het aantal laadpunten in een jaar tijd. Het waren er in 2020 nog 13, een jaar later 57.

Om het aantal elektrische auto’s omhoog te krijgen, heeft de overheid een subsidieregeling. De pot van 71 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto’s is sinds afgelopen week helemaal leeg. Per auto bedroeg de overheidsbijdrage 3350 euro. In totaal was er genoeg voor ruim 21.000 nieuwe auto’s. Wie in de rest van dit jaar een nieuwe elektrische auto koopt, moet die helemaal zelf betalen. In januari 2023 komt er een nieuwe subsidieronde. Voor tweedehands stekkerauto’s is nog wel wat budget over.

Bekijk op de kaart hoeveel laadpunten (per tienduizend inwoners) er in jouw gemeente zijn.

