Meezingen met Kensington op Domtoren: hoogtepunt verjaardag Utrecht brengt massa publiek op de been

Het is 21.00 uur en het Domplein en de omliggende pleinen zijn tot de nok toe vol. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig trapt af met haar vertolkingen van de nummers Uncharted en Streets van Kensington. Mensen houden de adem in als ze de magische klokken van de eeuwen oude toren beroerd horen worden.

Daarna is het natuurlijk tijd voor de Utrechtse band zelf. En ook mensen die geen fan zijn, zijn daar op afgekomen. Waarom? ,,Om het spektakel mee te maken van de Dom, Utrecht 900 jaar én de muziek. We hebben natuurlijk wel van ze gehoord”, aldus Erik Vleugel (69) en Leendert Veldhuizen (65) uit Utrecht.

Drukte

,,Het voelt wel gek", zegt Leendert, ,,deze drukte na corona. Mooi dat het weer kan. We zijn wel aan de zijkant, in de loop gaan staan. Vooraan is het zó druk. Nu kunnen we weg wanneer we willen.”

Het concert is te volgen op een scherm.

De verrichtingen van de band zijn te zien op schermen op diverse pleinen, ook op het Domplein. Niet alles is even goed te horen en te zien: ,,Ik word er niet echt ingezogen”, zegt Sue Temaal (41) uit Amersfoort. ,,Je ziet steeds maar één persoon tegelijk op het scherm. Het scherm is ook te klein en het geluid is dof, er is geen surround sound.”

Bijzonder

Haar vriend woont in Utrecht. ,,We zijn geen fans van Kensington, maar vonden het leuk om dit mee te maken. Bijzonder als zoiets in de buurt gebeurt.”

De gemeente Utrecht zei van tevoren de drukte te monitoren. Handhaving en politie houden het in de gaten; vol is vol. ,, Wie te laat komt, wordt doorverwezen naar het Stadhuisplein, de Neude en het Janskerkhof, waar grote schermen met versterkt geluid zijn geplaatst”, aldus woordvoerder Marten Grupstra.

Als de band al even aan het spelen is, besluit de gemeente dat het Domplein vol genoeg is en worden mensen verwezen naar de Neude.

Grote drukte op het Domplein.

Kensington met leadzanger Eloi Youssef in actie tijdens een concert in mei.

