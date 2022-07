Meezoeken naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Utrecht? Dat kan (en makkelijker dan je denkt)

Altijd al eens een loopgraaf of bomkrater willen ontdekken? Sinds deze maand is in de regio een bijzondere speurtocht waaraan iedereen kan meedoen. Scars of War heet dit unieke onderzoek, waarbij het publiek meezoekt naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Gewoon, thuis vanachter je computer.

De Grebbeberg, mei 1940: kanonnen bulderen, machinegeweren ratelen en in de lucht klinkt het angstaanjagende geluid van duikbommenwerpers. Duitse troepen zijn vól in de aanval, Nederlandse soldaten proberen met de moed der wanhoop stand te houden. De overmacht is ook zó groot....

De Grebbeberg, juli 2022: serene rust heerst in de bossen. Een herbouwde loopgraaf, het monument en natuurlijk het Militair Ereveld... Tastbare herinneringen aan de oorlog zijn er nog. Maar ook is veel verdwenen. Bomkraters, schuttersputjes en loopgraven zijn bedekt door bos en bijna niet meer te zien.

Bomkrater duidelijk te zien

Tenminste, vanaf de grond. Vanuit de lucht is dat een ander verhaal. Dan zie je verstoringen in het landschap vaak duidelijk. Zelfs iets als een 80-jaar oude bomkrater, weet Wouter Verschoof-van der Vaart (35), archeoloog van de Universiteit Leiden en Landschap Erfgoed Utrecht, die het Scars of War-project leidt.

Quote En dan kun je wél onder bomen kijken Wouter Verschoof-van der Vaart, Archeoloog

,,Luchtfotografie is al honderd jaar oud en wordt al lang gebruikt voor archeologisch onderzoek”, zegt hij. ,,Maar op luchtfoto’s van een bosgebied zie je boomtoppen en niet wat eronder ligt.” Sinds twee decennia is er een nieuwe techniek: LiDAR (Light Detection And Ranging). Met hulp van een sensor en laserlicht wordt vanuit een vliegtuig de grond in kaart gebracht. ,,En dan kun je wél onder bomen kijken.”

Volledig scherm Een loopgraaf in het landschap. Veel loopgraven zijn verdwenen, maar vanuit de lucht zijn de sporen ervan nog wel zichtbaar. © Landschap Erfgoed Utrecht

Steeds minder ooggetuigen

Met die techniek werd al gezocht naar bijvoorbeeld grafheuvels op de Heuvelrug, nu is het tijd voor een kijkje in een recenter verleden: de oorlogsjaren. Immers, er zijn steeds minder ooggetuigen uit die tijd. ,,Terwijl het een belangrijke periode is die we niet mogen vergeten. De slag om de Grebbeberg is wel bekend, maar ook op andere plekken is veel gebeurd. En vaak weten we dat niet meer.”

En dus ging Scars of War een week geleden officieel van start. Met nu nog zo’n 30 deelnemers, maar dat moeten er veel meer worden. Wie doen mee? Heel gewone mannen en vrouwen: ,,Mensen hoeven geen voorkennis te hebben, geen archeoloog te zijn of een militaire achtergrond te hebben.”

Wisdom of the crowd

Het speurwerk gebeurt vanuit huis, achter de computer. Via het programma Zooniverse krijgen deelnemers stukjes hoogtekaart voorgeschoteld en kan het puzzelen beginnen. Is dat een schuttersputje? Een loopgraaf? ,,We laten hetzelfde stukje kaart zien aan twintig verschillende deelnemers. Want iedereen ziet verschillende dingen. Maar als je genoeg mensen hetzelfde laat zien, komen ze tot een consensus. Wisdom of the crowd, heet dat.”

Volledig scherm Beeld uit het zoekprogramma, met instructies voor de deelnemers. © Scars of War

Het onderzoeksgebied beslaat de Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi, zo’n 600 vierkante kilometer terrein. ,,Daar hebben we geld voor. Maar we willen graag in westelijke richting uitbreiden, bijvoorbeeld naar de Nieuwe Hollandsche Waterlinie.”

Mijn opa

Een paar dagen na de start zijn er nog geen resultaten, maar onder deelnemers komen de verhalen al wel los. ,,Dat mensen zeggen: oh ja, mijn opa woonde in Leersum en die vertelde altijd dat en dat.” Onderdeel van het project, dat tot eind van het jaar loopt, is die verhalen te koppelen aan de resultaten.

Verschoof-van der Vaart is daar net zo benieuwd naar als iedereen. ,,Want voor zover bekend is dit het eerste onderzoek waarbij burgerwetenschap wordt ingezet om sporen uit de oorlog te vinden.”

Onder meer Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht zijn betrokken bij het project. Meedoen? Dat kan via deze link, of via de website van Landschap Erfgoed Utrecht.

Volledig scherm Het zoekgebied van Scars of War © Scars of War

Volledig scherm Beeld van de kaartjes waarop gespeurd moet worden. De deelnemers loggen in bij een programma en kunnen aan de slag. © Scars of War

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.