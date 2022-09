Mega boekenmarkt en bekende auteurs op bezoek: dit is er in Utrecht te doen tijdens literatuurfestival

Utrechtse politie­vlog­ger Jan-Wil­lem Schut weer genomi­neerd voor Televizier-Ster Online-Videoserie

De Utrechtse politievlogger Jan-Willem Schut maakt kans op de Televizier-Ster Online-Videoserie. Voor de tweede keer is hij genomineerd in deze categorie. In 2020 greep hij net naast de winst.

