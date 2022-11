Megaverhuizing: St. Antonius Ziekenhuis vertrekt uit Nieuwegein, patiënten allemaal naar Leidsche Rijn

Het St. Antonius Ziekenhuis verdwijnt uit Nieuwegein. Het ziekenhuis concentreert zich vanaf 2035 op de vestiging in Leidsche Rijn in Utrecht.

Het ziekenhuis wil in de toekomst de zorg ‘betaalbaar en toegankelijk houden en vooral van goede kwaliteit’. Daarom kiest het ziekenhuis ervoor om ‘het grootste deel van de ziekenhuisfuncties’ van Nieuwegein naar Utrecht te verhuizen en zich in de toekomst in Leidsche Rijn te concentreren.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein staat vooral bekend om z’n expertise in longziekten en cardiologie. Het is nog niet duidelijk welke zorg van Nieuwegein naar Utrecht verschuift. Ook weet het ziekenhuis nog niet welke andere zorgverleners, die nu huizen in het pand van St. Antonius Nieuwegein, meegaan. Rond 2035 moet de megaverhuizing rond zijn.

Het St. Antonius wil meer zorg digitaal aanbieden, bijvoorbeeld via video-afspraken. Daarnaast wordt in de toekomst meer zorg thuis aangeboden. De fysieke afstand tot een ziekenhuis wordt minder belangrijk, zo is de verwachting.

De keuze voor één locatie is volgens het ziekenhuis daarom logischer. De locatie in Utrecht is daarvoor het meest geschikt. ,,Het pand in Nieuwegein is kostbaar om te verduurzamen en vraagt veel onderhoud. Om nog eens vijftig jaar mee te kunnen, zou het helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden”, aldus Luc Demoulin, bestuursvoorzitter van het St. Antonius. De locatie Utrecht is in 2013 geopend, het pand in Nieuwegein is bijna veertig jaar oud.

Volgens het Antonius kunnen er vanuit één locatie meer patiënten geholpen worden, ‘doordat operaties en behandelingen efficiënter kunnen worden ingepland en er geen dubbele bezetting nodig is’. Een aandachtspunt is de matige bereikbaarheid van het ziekenhuis in Leidsche Rijn. Volgens het Antonius worden daarover ‘al gesprekken gevoerd’.

