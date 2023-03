Meidoorn of vogelkers in de tuin? Het kan, want er worden 17.000 bomen gratis uitgedeeld

Twee mannen uit Zeist krijgen taakstraf en celstraf na zware mishande­ling in café De Schavuit

Twee 26-jarige mannen uit Zeist zijn vandaag veroordeeld tot taakstraf en één van hen tot celstraf vanwege de zware mishandeling van een cafébezoeker, in 2019 in café de Schavuit in Zeist.