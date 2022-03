Meisje (1 jaar) zat onder de blauwe plekken nadat Houtenaar (25) had opgepast: man krijgt taakstraf

ITH wil coalitie die bouwt in Hou­ten-oost en dus moeten D66 en GroenLinks snel ‘kleur bekennen’

In de onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur voor Houten wil inwonerspartij ITH dat er zo snel mogelijk een ei wordt gelegd over de vraag waar straks een nieuwe wijk met enkele duizenden woningen wordt gebouwd. D66 en GroenLinks moeten hierover vandaag nog ‘kleur bekennen.’

26 maart