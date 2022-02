Meisje (15) ging ‘door een hel’ na seks met Utrechter (23) op stationstoilet: ‘Ik heb veel nachtmerries’

Waxine­licht­gooi­er kan niet meedoen met verkiezin­gen in Utrecht, deze 20 partijen doen wel mee

De man die een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, Erwin Lensink, maakt geen kans meer om een zetel in de Utrechtse gemeenteraad te bemachtigen. Hij wilde meedoen aan de verkiezingen in maart, maar bij zijn lijst zijn niet voldoende geldige verklaringen van ondersteuning ingeleverd. Daarmee eindigt het aantal deelnemende partijen in Utrecht op 20.

4 februari