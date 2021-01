Meisje (4) gered uit drijfzand op Utrechts bouwterrein

Joodse gemeente uit kritiek op DENK: ‘Waarom slavernij­ver­le­den betrekken bij debat over Joods eerherstel?’

14:43 De Liberale Joodse Gemeente in Utrecht betreurt de houding van Denk in de Utrechtse gemeenteraad donderdag tijdens het debat over het Joodse eerherstel. Denk vroeg in dat debat om onder meer aandacht voor het slavernijverleden.