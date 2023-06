Meisje op fiets raakt gewond bij aanrijding

Meer misstanden en intimida­tie gemeld door huurders, maar ook recordbe­drag huurverla­gin­gen

Het Huurteam Utrecht, dat zich inzet voor huurders van een kamer of woning in de stad, heeft vorig jaar meer misstanden en meldingen van bedreigingen geconstateerd. Tegelijk meldt het team een recordbedrag aan huurverlagingen in procedures die door huurders waren aangespannen tegen verhuurders.