Meisje van 15 jaar vermist in bos bij Maarsbergen, politie slaat alarm via Burgernet

In dit hospice wordt er ook gefeest en getrouwd: ‘Je ziet gasten die bij ons opknappen’

Op de drempel van de dood wordt er zoveel als mogelijk genoten van het leven. Irene van der Meulen (39) is ritueelbegeleider en één van de honderd vrijwilligers, die ervoor zorgen dat het gasten in het hospice in Houten aan niets ontbreekt. ,,Na een dienst in het hospice ben ik zelden moe of terneergeslagen.”

10 april