Melanie (21) stond in finale We Want More en geeft nu kerstshow in ‘eigen’ Fulcotheater: ‘Heel erg tof’

Melanie vertolkte in de finale het nummer Desperado van The Eagles en behaalde daarmee een achtste plaats. Daar was ze hartstikke trots op: ,,Toen ik mij opgaf voor het programma, hoopte ik de eerste ronde door te komen. Maar ik had nooit verwacht dat ik het tot de finale zou schoppen.” Het hoogtepunt voor haar tijdens het We want more-avontuur was het optreden met Davina Michelle: ,,Kijkers dachten dat we samen geoefend hadden, maar het was een spontaan idee. Dat vergeet ik nooit meer.”