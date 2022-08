Menukaart van restaurant Dorsthuys Demmers in Baarn stelt teleur, al is de burger goed op smaak

Universi­teit Utrecht wéér uitgeroe­pen tot beste van Nederland, maar klopt dit wel met de werkelijk­heid?

De Universiteit Utrecht is volgens de Shanghai Ranking in 2022 wéér de beste universiteit in Nederland. Jaar na jaar scoort de Universiteit Utrecht het beste van alle Nederlandse universiteiten. Een mooie prestatie, maar hoe compleet is het beeld dat zo’n ranking geeft nu eigenlijk? ,,We moeten af van een doorgeschoten focus op publicaties en citaties in de wetenschappelijke wereld.”

22 augustus