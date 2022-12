Merendeel ‘dode’ varkens Rhenen blijkt slechts bewusteloos na uitvallen ventilatie, 39 overleden

Personeel Bijenkorf zaterdag op Jaarbeurs­plein massaal in actie voor beter loon

Personeel van de Bijenkorf gaat vrijdag opnieuw in staking in Amsterdam en Maastricht. Zaterdag is het de beurt aan Utrecht. Het FNV verwacht honderden medewerkers op het Jaarbeursplein in Utrecht die opkomen voor betere arbeidsvoorwaarden en hogere salarissen. ,,We vragen klanten solidair te zijn en niet te shoppen tijdens de staking.”

23 december