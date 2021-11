Met 10.000 Legostukjes bouwde kok Jeroen dit winterlandschap waar iedereen vrolijk van wordt

Artsen spreken mensen aan in winkelcen­trum: enkele tientallen vaccina­ties extra en meer begrip voor elkaar

Zo’n twintig zorgmedewerkers zijn dinsdag in winkelcentrum Overvecht met klanten het gesprek aangegaan over vaccineren (of niet). De initiatiefnemers willen dit landelijk gaan uitrollen. ,,Elkaar in de ogen kijken, dat helpt.’’

